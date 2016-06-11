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    Акинфеев: «После матча против Кореи не мог смотреть партнерам в глаза»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче ЧМ-2014 против сборной Южной Кореи (1:1).

    «Если играешь за сборную, понимаешь, что на тебя смотрит вся страна. Поэтому большая ответственность перед страной, перед командой. И когда подводишь, как это было, например, в матче с Кореей, перед глазами за 3-4 секунды пронеслась вся карьера, вся жизнь. Я встал сам не свой.

    Когда мы приехали в отель, я из номера не выходил. Мне было стыдно смотреть ребятам в глаза. Руки стояли правильно, а когда мяч уже летел ко мне, руки стояли уже так (Акинфеев развернул ладони). Не могу объяснить этого. Наверное, чисто психология. Когда человек не уверен, он рано или поздно допустит ошибку», – сказал Акинфеев в фильме Первого канала «Сборная России. Перезагрузка».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2016 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 03:51

      Надо же...А я всегда думала, что Акинфееву всё до лампочки, никем и ничем не пробьешь

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 июня 2016, 20:19

      Хоть ты и конь , а я спартач))) , ладно Игорёк расслабься , что было то прошло... главное теперь сконцентрироваться на предстоящих играх...

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