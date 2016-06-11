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    Пике: «Когда я пытался пробиться в первую команду «МЮ», опытные игроки были настоящими говнюками»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как проходила его адаптация в юном возрасте.

    «Сейчас игрокам проще адаптироваться в команде, не так, как раньше. Когда мне было 17-18 лет и я пытался пробиться в первую команду «Манчестер Юнайтед», все было гораздо сложнее: опытные игроки были настоящими говнюками.

    Теперь шутка кажется каким-то преступлением. Я помню, когда Жерар Делофеу пришел в первую команду «Барселоны», он собирался сесть поужинать, как я убрал из-под него стул. Он упал, за что я получил нагоняй», – сказал Пике.

    Источник: Goal.com

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    11.06.2016 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 11 июня 2016, 20:09

      Завали свой рот.... Твитерская ш**ха

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