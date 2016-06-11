В Марселе отменили концерт, чтобы не мешать сну футболистов сборной России

Власти Марселя приняли решение отменить концерт известного исполнителя Черроне, чтобы не тревожить сон игроков сборной России накануне матча с командой Англии. Об этом сообщает «Le Parisien».

«С учетом близости фан-зоны в Марселе с отелем, где располагается сборная России, было принято решение отменить концерт», – говорится в сообщении.

Напомним, встреча между сборной Англии и России пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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