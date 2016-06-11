Сборная Новой Зеландии выиграла Кубок Океании и сыграет на Кубке Конфедераций в России

Сборная Новой Зеландии стала победителем Кубка Океании. В финальном матче «олл уайтс» одержали победу над командой Папуа-Новая Гвинея. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти новозеландцы оказались точнее – 4:2.

Таким образом, сборная Новой Зеландии сыграет на Кубке Конфедераций в России, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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