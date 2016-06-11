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    Сборная Новой Зеландии выиграла Кубок Океании и сыграет на Кубке Конфедераций в России

    Сборная Новой Зеландии стала победителем Кубка Океании. В финальном матче «олл уайтс» одержали победу над командой Папуа-Новая Гвинея. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти новозеландцы оказались точнее – 4:2.

    Таким образом, сборная Новой Зеландии сыграет на Кубке Конфедераций в России, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 июня 2016, 12:51

      Через год придёт большой футбол в Россию. Будем посмотреть.

      -1
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      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 11 июня 2016, 12:44

      Будет интересно на них посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 11 июня 2016, 12:41

      Папуа боролись достойно!

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