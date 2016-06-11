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    Бубнов: «У Англии игроков хватит на два состава, у России – хорошо, если один наберется»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Евро-2016 между сборными Англии и России. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Англичане, конечно, будут фаворитами в матче против нашей сборной, и тому есть несколько причин. Так, они раньше нас начали подготовку и еще и получили затем три дня отдыха, что перед таким крупным и продолжительным турниром очень важно. Они провели и больше контрольных игр – всего три, и все эти матчи были выиграны. Кроме того, у англичан практически не было серьезных травм.

    Главный тренер Рой Ходжсон даже сам говорил о том, что футболистов, имеющихся у него в распоряжении, может хватить и на два равноценных состава. У нашей же сборной хорошо, если наберется один.

    Как играть против сборной Англии? Нужно максимально уплотнить середину поля, чтобы добиться численного преимущества. Надо постараться отодвинуть соперника от своих ворот и использовать быстрые контратаки», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.06.2016 12:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 11 июня 2016, 15:32

      Времена сейчас сложные надо поддерживать друг друга, но блин, Слуцкий.. всю атмосферу портит.. Плохое пищеварение видите ли..) Надеюсь Акинфеев будет лавочку полировать.. иначе пойдет на рекорд в кубках Европы..(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июня 2016, 14:24

      Игроков, достойных играть в сборной нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июня 2016, 13:57

      Трудно не согласиться с этими доводами! Зато сегодня появится реальная возможность посмотреть, чего стоит наша команда и ее тренерский штаб!

      2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 11 июня 2016, 13:06

      А у сборной Бурунди игроков на 22 состава, и что с того?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 июня 2016, 12:39

      Если ты отодвигаешь противника от своих ворот, это означает, что он не атакует, поэтому о каких контратаках идет речь?

      0
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 11 июня 2016, 12:33

      Что есть, то есть(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 12:17

      Это тактика Бердыева.И только он мог ыоплвтить её в жизнь.О ней знают все игроки Ростова,но их нет в сборной

      0
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Зенит оле оле ола 11 июня 2016, 15:10

      грызёт, блин червячок, что ростовка выше вашего грёбаного зенита,ну грызёт...оле оле ола!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > 11 июня 2016, 15:13

      У Англии два состава,а России-хорошо, если один игрок наберется, и тот дырка-конефеев..

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 12:13

      Прав Бубнов,шансов очень мало, а отодвинуть англов от своих ворот и использовать быстрые контратаки ( в чьём только исполнении ) ?, это не при Слуцкере...

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