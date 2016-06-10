Мутко: «Ребята в сборной играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уверен, что премиальные не имеют большого значения для игроков сборной России на Евро-2016.

«Вопрос премиальных совсем не главный в сборной. Ребята играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций. Сегодня атмосфера и отношения в команде несколько другие. Поверьте мне, вопросов о деньгах или премиальных сейчас в команде вообще не звучит», – сказал Мутко.

По мнению чиновника, выступление сборной на Евро важно с точки зрения подготовки к ЧМ-2018.

«Для нас крайне важно, чтобы наши ребята прошли такой турнир, как чемпионат Европы, в преддверии домашнего чемпионата мира. Я всегда говорил, что главное — попасть в финальную часть и сыграть тут три игры. А радикальным экспертам нашим хотелось бы передать привет из Марселя».

Кроме того, Мутко поделился своим мнением об уровне соперников России по группе.

«У нас некоторые специалисты говорят заранее: «Уж как не выйти из такой группы?» Мы видели, как некоторые специалисты не могли обыграть сборную Албании. Сейчас мировой футбол вырос, каждая страна может подготовить три–четыре игрока высокого класса.

Кто бы мог подумать, что в сборной Ирана мог вырасти такой игрок, как Сердар Азмун, а он забивает чуть ли не в каждом матче чемпионата России».