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  • Мутко: «Ребята в сборной играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций»

Мутко: «Ребята в сборной играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций»

10 июня 2016, 23:35
13

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уверен, что премиальные не имеют большого значения для игроков сборной России на Евро-2016.

«Вопрос премиальных совсем не главный в сборной. Ребята играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций. Сегодня атмосфера и отношения в команде несколько другие. Поверьте мне, вопросов о деньгах или премиальных сейчас в команде вообще не звучит», – сказал Мутко.

По мнению чиновника, выступление сборной на Евро важно с точки зрения подготовки к ЧМ-2018.

«Для нас крайне важно, чтобы наши ребята прошли такой турнир, как чемпионат Европы, в преддверии домашнего чемпионата мира. Я всегда говорил, что главное — попасть в финальную часть и сыграть тут три игры. А радикальным экспертам нашим хотелось бы передать привет из Марселя».

Кроме того, Мутко поделился своим мнением об уровне соперников России по группе.

«У нас некоторые специалисты говорят заранее: «Уж как не выйти из такой группы?» Мы видели, как некоторые специалисты не могли обыграть сборную Албании. Сейчас мировой футбол вырос, каждая страна может подготовить три–четыре игрока высокого класса.

Кто бы мог подумать, что в сборной Ирана мог вырасти такой игрок, как Сердар Азмун, а он забивает чуть ли не в каждом матче чемпионата России».

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Jdkwjx58
1465592481
А кто он есть,этот Мутко? Я знаю прапора Шматко! Хоть и киношный,но то что надо... А это кто? Откуда? Как в министры то попал? Футболист бывший? Боксёр? Хоккеист? Биат
лонист? Неээээээ....... Круче!
!! Родственник!!!!!!!
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Serjoga
1465592484
Не ради денег? Не заметно!
Ответить
maior-60
1465593062
Свежо питание, да серется с трудом.
Ответить
Альтер
1465593246
ну раз премиальные не главное, пусть отменят. ребята ведь за нас стараются!(в казино и барах)
Ответить
acer2003
1465594225
Пиз..т, как Троцкий, у кого там амбиции остались, у Березуцких, Котофеева, Кокоши ???
Ответить
Kostas_2011
1465596393
Сборной нет, но Вы держитесь! Всего доброго и хорошего настроения!
Ответить
арейская
1465598866
Очень хотелось бы в это поверить...
Ответить
Andrew01
1465600887
"Я всегда говорил, что главное — попасть в финальную часть и сыграть тут три игры." понятно, вот и какие тут амбиции...... три игры и домой..... печалька.... а раньше всегда говорили постараться пройти как можно дальше....
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465619352
Сказочник.
Ответить
Игорь В
1465622215
Или он не понимает, или тоже..... ради страны ..... брешет
Ответить
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