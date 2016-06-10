Мутко: «Сегодня был уже четвертый допинг-контроль для сборной. Проверили четверых»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что сегодня четыре игрока сборной были вызваны для прохождения допинг-контроля.

«В 6.30, да, но здесь ничего такого нет, все в рамках полномочий.

К российскому спорту и футболу в частности сейчас, после различных фильмов, давление на российский спорт огромное, повышенное внимание. Сегодня и вчера два раза подряд был допинг-контроль.

Сборная нормально к этому относится, просто некое недоумение, что могут и в семь прийти. Что-то скрыть сейчас невозможно, вот сборная здесь под контролем. В первый день приехали – десять человек, потом опять, опять вчера, сегодня.

Это уже четвертый допинг-контроль, каких-то проблем здесь не было. Сегодня проверили четверых.

Российским спортсменам скрывать нечего, мы ни одно соревнование не скрываем. Надеюсь, что такое же отношение и к другим командам», – сказал Мутко.