Контракт Зобнина со «Спартаком» согласован, о переходе будет объявлено во вторник

Пора увольнять селекционный отдел Спартака. В составе Динамо есть и Губочан и Ионов, а они смотрят на Зобнина.
Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин в начале следующей недели присоединится к «Спартаку».
Сообщается, что футболист встретился с главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым и согласовал условия контракта с новым клубом.
По информации источника, о трансфере Зобнина будет объявлено во вторник, 14 июня.
В завершившемся сезоне РФПЛ Зобнин провел 29 матчей, в которых забил один гол.
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