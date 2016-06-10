Контракт Зобнина со «Спартаком» согласован, о переходе будет объявлено во вторник

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин в начале следующей недели присоединится к «Спартаку».

Сообщается, что футболист встретился с главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым и согласовал условия контракта с новым клубом.

По информации источника, о трансфере Зобнина будет объявлено во вторник, 14 июня.

В завершившемся сезоне РФПЛ Зобнин провел 29 матчей, в которых забил один гол.

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