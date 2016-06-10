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    Контракт Зобнина со «Спартаком» согласован, о переходе будет объявлено во вторник

    Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин в начале следующей недели присоединится к «Спартаку».

    Сообщается, что футболист встретился с главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым и согласовал условия контракта с новым клубом.

    По информации источника, о трансфере Зобнина будет объявлено во вторник, 14 июня.

    В завершившемся сезоне РФПЛ Зобнин провел 29 матчей, в которых забил один гол.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2016 22:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15

      SSC 11 июня 2016, 19:28

      Пора увольнять селекционный отдел Спартака. В составе Динамо есть и Губочан и Ионов, а они смотрят на Зобнина.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 11 июня 2016, 11:34


      обещал ионов и габулов вот эти точно две крысы бегут с тонующего корабля и что ионову в конюшне не светит нечего ,как они приобрели широкова такая же ждет и ионова если пойдет в конюшню,и зобнин присядит на лавку ,как их же воспитаник давыдов хороший футболистом был такай же учесть зобнина ждет будет лавку сначала полировать ,а потом в аренду в какой нибудь клуб отдадут

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 июня 2016, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у конебомжатника бомбит)))
      значит надо брать))))

      -4
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      Рейтинг: +139

      palych1974 11 июня 2016, 08:43

      Так и хочется выразится словами классика: "Ну и?"))

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 11 июня 2016, 07:45

      вот и узнаем кто крысы? две уже ушли которые обещали остаться

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 11 июня 2016, 07:27

      Бред, для чего тогда команду в пер.диве держут, если молодняк чужой скупают? Непонятно...

      1
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      Рейтинг: +5

      gorin_19_19 11 июня 2016, 06:58

      один гол в 29 матчах может многое решить...

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 11 июня 2016, 00:16

      Хотелось бы чтобы сейчас кто-нибудь в Спартаке взял на себя ответственность и сказал-"Да это я считаю что этот футболист вытянет Спартак из Федунского болота.

      0
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 10 июня 2016, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как и Гранат затухнит.

      -5
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > Dinamo4emp 11 июня 2016, 00:00

      А что в Динамо прям отлично играли оно и видно что Динамо в пердиве,,,,а вот зачем покупать игроков уровня Спартак-2 ,когда бесплатно можно взять,,,,всё продолжается как последние 10 лет накупят десяток подешовке и деньги потрачены и не кому играть,Федун просто не может купить 2-3 нормальных игроков за хорошую цену,,,,лучше десяток не кому не нужных

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp > slavutiq70 22 июня 2016, 12:06

      Сезон покажет

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp > АрбузБушь 22 июня 2016, 12:08

      Старался и тащил?) Может быть начало сезона но потом он куда то пропал...

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 10 июня 2016, 23:21

      Господи, когда это закончится?! Ну есть Спартак 2 и молодежка. Ну каждый год селекция бл... на высоте просто!

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