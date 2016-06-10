Переход Зобнина в «Спартак» может быть оформлен уже сегодня

«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Динамо» Романа Зобнина.

По информации источника, вопрос о переходе футболиста может быть решен уже сегодня. Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» воспользовался указанной в контракте игрока опцией выкупа в размере трех миллионов евро.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Зобнин отметился одним голом в 29 матчах.

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