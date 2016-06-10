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    Переход Зобнина в «Спартак» может быть оформлен уже сегодня

    «Спартак» близок к подписанию полузащитника «Динамо» Романа Зобнина.

    По информации источника, вопрос о переходе футболиста может быть решен уже сегодня. Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» воспользовался указанной в контракте игрока опцией выкупа в размере трех миллионов евро.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Зобнин отметился одним голом в 29 матчах.

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    Источник: Twitter

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    10.06.2016 18:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 22:21


      Dmitriy 71 > ФК Зенит всея Руси 41 минуту назад

      поменяй погоняло на говнюк
      --------- ----- -----

      Нельзя.
      Слово "Говнюк" навечно закреплено за спартаковцами.
      По сути, это перевод на русский слова "Спартак".

      Про вас и слоган создан: "ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO!"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 21:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Продав свой матч последнего тура -- Спартак выиграл вдвойне: и бабла на карман подрезал, и теперь может стервятничать на трупе.

      Вот это и называется спартаковский дух.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 21:36

      пустобрех

      3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 21:36

      поменяй погоняло на говнюк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июня 2016, 20:57

      Жаль Динамо, надеюсь, что вылет этого клуба был именно из-за финансового фэйр-плей, чтобы разгрузить финансовую ведомость, избавиться от лишних футболистов, а потом снова в бой. Это не Анжи какой-нибудь, а клуб с историей, который должен играть в РФПЛ. Болелы, поддержите свою команду.

      2
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 10 июня 2016, 20:56

      Лучше бы в Динамо оставался, помог бы вернуться в РФПЛ и становился бы "звездой" для этой команды. С трудом верится, что в Спартаке будет играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2016, 20:39

      Конец Динамо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 10 июня 2016, 20:31

      Отлично

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      Рейтинг: +137

      olebar73 10 июня 2016, 19:38

      Скатертью дорожка

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 10 июня 2016, 19:21

      понеслась продажа. ..а купят темникова и леандро. ..продолжают топить команду. ..

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 10 июня 2016, 19:16

      может я ошибаюсь, а не вместо попова его берут, которого за 10 или 12 лямов продать хотят

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      Рейтинг: +171

      Мы Русские > VVM1964 10 июня 2016, 20:49

      Попов выглядит очень сырым. Постоянно передерживает мяч, постоянно делает 2-3 лишних касания, так что пока за него денег дают, лучше сплавить.

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