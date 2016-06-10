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    Смолов: «Впервые видел, как Денисов плакал. Думаю, это первый и последний раз»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился подробностями травмы Игоря Денисова, которую хавбек «Динамо» получил в товарищеском матче с Сербией.

    – Денисов пропустит Евро из-за травмы.

    – Я впервые видел, как Гарик плакал. Меня поменяли после первого тайма, и когда я только вышел из подтрибунного помещения, увидел, как он уходит с поля в слезах. Я сразу подошел и спросил, что случилось. Гарик ответил: «Дернул заднюю». «Подожди, не переживай, завтра сделаешь снимок, – говорю. – Может, обойдется». Но он все сразу понял и только покачал головой: «Нет. Боль очень сильная». Хотя плакал он не из-за боли, а от осознания того, что придется пропустить чемпионат Европы.

    – Есть ли еще что-то, что может заставить Денисова заплакать?

    – Гарик – стальной! Думаю, это первый и последний раз, когда кто-то видел его слезы. Да, его может вывести из себя, например, плохая игра команды. До сих пор помню, как он ругался в перерыве – мы тогда играли в «Динамо», это было при Петреску. Денисов был очень зол – причем не на кого-то персонально, а вообще. Игорь и с тренером может поговорить на повышенных тонах. Но чтобы он заплакал – это что-то невероятное, конечно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 10 июня 2016, 20:32

      Не будет денег за Евро, для Денисова это удар!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 10 июня 2016, 18:53

      плакал как дефчонка

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 10 июня 2016, 18:36

      А какорин впервые, как смолов какал

      -3
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