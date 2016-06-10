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    Широков: «Сможем победить Англию, если будем играть в атакующий футбол»

    Полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы своей команды на успех в предстоящем поединке группового этапа Евро-2016 с Англией.

    «Перед матчем можно сказать, что кто-то является фаворитом, а кто-то нет. Но сама игра начинается с шансов 50 на 50. Мы не будет преждевременно сдаваться Англии.

    Если мы будем играть в атакующий футбол, контролировать мяч и оказывать давление на своего соперника, то у нас будут шансы на победу», – сказал Широков.

    Источник: The Guardian

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    10.06.2016 14:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 10 июня 2016, 22:11

      Если мы будем играть в атакующий футбол, контролировать мяч и оказывать давление на своего соперника, то у нас будут шансы на победу», – сказал Широков. Это все равно, что сказать: "Если мы будем играть лучше, то у нас будут шансы на победу." С каких пор ты стал подменять разговор по делу досужим трепом, Роман? Не с того ли момента, как почувствовал - играть на прежнем уровне уже не можешь?

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 10 июня 2016, 20:21

      хватит бла бла бла...все будет видно на поле..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 июня 2016, 19:41

      ромуля супер свинуля, особенный спецуля по англичанам.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 18:34

      Видимо книжек о футболе перечитал)))

      -1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 июня 2016, 18:17

      нужно было Аршавина брать,а так будет трусливый футбол с дебилом впереди

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 10 июня 2016, 17:41

      Сдаваться Англии... Будут шансы... Что за слова... Шансы не будут, а они есть, их нет у наших соперников. И нужно побеждать Англию!! Вперед Россия!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 июня 2016, 16:31

      Роман, только за счет прессинга , скорости и комбинационной игры, причем без скорости точно не получится ничего ...

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июня 2016, 15:34

      Прессинг и скоростная комбинационная игра в течении всего матча.
      Это возможно?

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Zeff 10 июня 2016, 17:36

      в нашем случае - нет!

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > diadushka 11 июня 2016, 04:06

      Это не ЕВРО-08. Исполнители не те.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 10 июня 2016, 15:13

      Меньше языком чеши ! -выходи на поле и атакуй ,оказывай давление ,контролируй всё !!! --стратег со скамейки не слезающий !

      2
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