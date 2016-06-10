Широков: «Сможем победить Англию, если будем играть в атакующий футбол»

Полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы своей команды на успех в предстоящем поединке группового этапа Евро-2016 с Англией.

«Перед матчем можно сказать, что кто-то является фаворитом, а кто-то нет. Но сама игра начинается с шансов 50 на 50. Мы не будет преждевременно сдаваться Англии.

Если мы будем играть в атакующий футбол, контролировать мяч и оказывать давление на своего соперника, то у нас будут шансы на победу», – сказал Широков.