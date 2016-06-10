Аллегри рад возвращению «Пескары» в Серию А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил «Пескару», за которую он выступал с 1991 по 1993 год и с 1998 по 2000 год, с возвращением в Серию А. В четверг команда Массимо Оддо оформила повышение в классе.

«В «Пескаре» я играл свой первый сезон в Серии А. Добро пожаловать обратно «дельфины», и поздравляю Массимо Оддо!» – говорится в сообщении Аллегри.