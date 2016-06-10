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    Мини-футбол. «Динамо» – десятикратный чемпион России

    Подмосковное «Динамо» в решающем пятом финальном матче Суперлиги оказалось сильнее югорского клуба «Газпром-ЮГРА», завоевав чемпионство.

    Из-за накала борьбы зрители матча увидели целых четыре красные карточки. Лишилось голкипера Георгия Замтарадзе «Динамо», а вот «Газпром» остался сразу без трех своих ключевых исполнителей: Эдера Лимы, Звиада Купатадзе и Ивана Чишкалы.

    Отметим, что добиться успеха бело-голубые смогли лишь в овертайме. Нынешний титул стал для команды 10-м, а это значит, что клуб сможет добавить еще одну звездочку на свою эмблему.

    Чемпионат России. Суперлига. Финал

    Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 5:2 (2:1, 0:1)

    Голы: 0:1 – Марсенио, 11. 1:1 – Ромуло, 17. 2:1 – Фернандао, 21. 2:2 – Лысков, 47. 3:2 – Фукин, 56. 4:2 – Ари, 60. 5:2 – Бурков, 60.

    Счет в серии – 3:2

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2016 00:08
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