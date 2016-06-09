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    Пике: «Я, конечно, не хотел победы «Реала» в ЛЧ, но мне больше обидно за «Атлетико»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о поражении «Атлетико» в финале Лиги чемпионов.

    «Как игрок «Барселоны» я, конечно, не хотел победы «Реала», однако более всего мне обидно за «Атлетико». Мне жаль их болельщиков, ведь они проиграли два финала Лиги чемпионов», – сказал Пике.

    Также футболист рассказал об отношениях с Альваро Арбелоа. Напомним, игроки не раз вступали в заочную перепалку через социальные сети и СМИ.

    «Уверен, что если бы мы собрались вместе пообедать, то проблем бы не было и все закончилось бы хорошо. Если бы один из нас выступал за «Эйбар», а другой – за «Алавес», то ничего такого между нами не случилось бы».

    Кроме того, Пике прокомментировал поражение сборной Испании в товарищеском матче против команды Грузии (0:1).

    «Нужно принять это, найти, где мы совершили ошибки, и смотреть вперед, ведь теперь начинаются большие матчи».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.06.2016 22:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 10 июня 2016, 12:41

      +, тоже было обидно за них...

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 10 июня 2016, 01:00

      Да вы идиоты, что там не понятного возьмите нормального защитника и все будет хорошо

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 9 июня 2016, 23:05

      Пике надо расстаться с Шакирой. может лучше станет играть.смолов кинул лопыреву и какой результат.20 банок за сезон

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > EastJuice 9 июня 2016, 23:16

      вся Барса играла плохо под конец сезона, мб она на всех действует так в команде? Ненасытная нимфоманка?^^

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