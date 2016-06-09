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    Радимов прокомментирует игры Евро-2016 на «Матч ТВ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов будет работать комментатором на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы. Об этом сообщил сам специалист.

    «Неделю назад мне позвонили с предложением слетать во Францию прокомментировать для «Матч ТВ» несколько игр чемпионата Европы. Так что с 13-го по 19-е поеду попробовать себя в этой роли, потому что у меня до 20-го числа отпуск.

    Это реально очень интересный опыт для меня. Как-то раз в студии в Останкине я уже комментировал футбол, но побывать на чемпионате Европы – совсем другое дело. Посмотреть на него не изнутри, как участник, а снаружи», – сказал Радимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 02:32

      Семшов, Малафеев, Радимов, кто следующий? Хотя, не спорю, послушать комментарии бывших игроков, которые всё ещё на слуху, будет интересно

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 9 июня 2016, 22:12

      Помнится, мог очень выразительно описать интересный момент :)

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Измайловский Кочегар 10 июня 2016, 15:56

      Но в основном жестами

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