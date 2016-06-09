Левников: «Мы не обладаем техникой, которая нужна для видеоповторов»

Глава судейского комитета РФС и член судейского комитета УЕФА Николай Левников сообщил, что со следующего сезона в России начнут действовать новые футбольные правила.

– Все новшества введены на постоянной основе или часть из них действует как эксперимент?

– Все вступили в силу с 1 июня на постоянной основе. Сделаны 95 поправок. Но многие из них касались изменений и уточнений текстов, убирались лишние слова и труднопереводимые английские обороты. Правила в английской версии стали на 10 тысяч слов короче.

Помимо этого в матчах некоторых турниров будут проведены эксперименты по использованию четвертой замены и применению видеоповторов.

– У нас правила станут использовать уже этим летом?

– Да, начиная с матча за Суперкубок.

– Не припомню случая, чтобы мы выражали готовность стать полигоном для проверки тех или иных новшеств в правилах игры. Почему так происходит?

– Конечно, я двумя руками за четвертую замену в дополнительное время. Считаю это правильным. Такой эксперимент можно было бы провести. А вот что касается, к примеру, видеоповторов, то мы не обладаем соответствующей техникой, чтобы обеспечить высококачественные трансляции. Возьмите, к примеру, первый дивизион, где используют одну-две камеры, – сказал Левников.