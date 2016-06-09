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    Венгер: «На встрече тренеров узнал, что я единственный, кто объявляет состав уже в пятницу»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих методах работы с командой.

    «В современном мире мы не скрываем свои тренировки. На встрече тренеров в Женеве, которую организовал УЕФА, я узнал, что являюсь единственным тренером, который объявляет состав уже в пятницу. Все остальные откладывают это до последнего момента.

    Иногда объявление состава можно отложить из соображений солидарности. Те, кто не играет, могут начать звонить своим агентам и так далее. Но футболисты, который выйдут в старте, хотят знать об этом заранее.

    Когда ты подбираешь состав, то обычно девять имен из 11 знаешь к пятнице. Мне кажется, что если ты в пятницу вечером не знаешь стартового состава, то не будешь его знать и в субботу утром», – сказал Венгер.

    Источник: Twitter

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    09.06.2016 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 июня 2016, 00:51

      ты можешь знать его когда угодно,но афишировать зачем так рано)

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