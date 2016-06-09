Щенников: «Приложим все усилия, чтобы сыграть в свою силу против Англии»

Защитник сборной России Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата Европы против команды Англии. Напомним, встреча состоится 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
– В каком состоянии команда находится? Успели набрать форму?
– Успели. У нас первые шесть дней были нагрузочными. А потом в более легком режиме готовились к Англии.
– Первый матч – и сразу против фаворита. Волнуетесь?
– Думаю, все волнуются. Такое событие – чемпионат Европы. Приложим все усилия, постараемся играть в свою силу.
– Игру англичан уже разбирали?
– Нет, сегодня будем.
– Представляете, кто против вас может на фланге играть?
– Сегодня нам Леонид Викторович все расскажет. Кто и как играет, и какие замены делают.
– Варди, Кейн. Знаете таких игроков?
– Конечно, знаю.
– На стенку не лезете? Не хочется быстрее начать чемпионат Европы?
– Нет, на стенку не лезем. Но начать уже действительно хочется.