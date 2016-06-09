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    Щенников: «Приложим все усилия, чтобы сыграть в свою силу против Англии»

    Защитник сборной России Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата Европы против команды Англии. Напомним, встреча состоится 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    – В каком состоянии команда находится? Успели набрать форму?

    – Успели. У нас первые шесть дней были нагрузочными. А потом в более легком режиме готовились к Англии.

    – Первый матч – и сразу против фаворита. Волнуетесь?

    – Думаю, все волнуются. Такое событие – чемпионат Европы. Приложим все усилия, постараемся играть в свою силу.

    – Игру англичан уже разбирали?

    – Нет, сегодня будем.

    – Представляете, кто против вас может на фланге играть?

    – Сегодня нам Леонид Викторович все расскажет. Кто и как играет, и какие замены делают.

    – Варди, Кейн. Знаете таких игроков?

    – Конечно, знаю.

    – На стенку не лезете? Не хочется быстрее начать чемпионат Европы?

    – Нет, на стенку не лезем. Но начать уже действительно хочется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 15:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 июня 2016, 21:02

      Никто не осудит вас и за поражение, если вы будете бороться за каждый сантиметр футбольного поля. Главное- самоотдача, а там, как Бог даст. Выше головы не прыгнешь.

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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 16:38

      с такими игроками только в обороне стоять и ждать пока Конифеев акинфнёт)))

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 9 июня 2016, 15:41

      Выпирдыш слуцкого, неоднозначное решение по позиции левого защитника

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:26

      Не нужно разговоров. Ничего не обещайте ДО МАТЧА.
      Сделайте дело - и после матча сообщите, что да как.

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