Гусев: «Надеюсь, буду комментировать финал Евро-2016»

Футбольный комментатор Виктор Гусев выразил надежду, что работать на финальном матче чемпионата Европы во Франции будет доверено именно ему.

– Когда отправляетесь во Францию?

– 10 июня. Прилетаю в Париж – и поездом в Лилль, где по телевизору буду смотреть матч открытия Франция – Румыния.

– Свое расписание знаете?

– 12-го в Лилле комментирую матч Германия – Украина. Дальше исходили из географического принципа. От Лилля всего сорок километров до Ланса. Там 16-го работаю на игре Англия – Уэльс. Затем лечу в Бордо на матч Хорватия –Испания. Про плей-офф говорить пока рано.

– Остаетесь до конца турнира?

– Да. Финал показывает Первый канал. Надеюсь, буду комментировать, и он станет для меня третьим на чемпионатах Европы.

– Сколько всего трансляций запланировано на Первом?

– 14 – как и на «России». Остальные встречи тоже в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

– По какому принципу они распределялись?

– Чемпионат Европы расширили до 24 команд, есть, чего уж скрывать, проходные матчи. Поэтому для Первого и «России» групповой этап – как разгон. Зато почти весь плей-офф покажут именно эти каналы. На Eвро-2012 мы транслировали матч открытия, а «Россия» – финал. Теперь поменялись ролями. Такая очередность на больших турнирах соблюдается давно.

– Комментировать будете один?

– Да.