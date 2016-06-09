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    Гусев: «Надеюсь, буду комментировать финал Евро-2016»

    Футбольный комментатор Виктор Гусев выразил надежду, что работать на финальном матче чемпионата Европы во Франции будет доверено именно ему.

    – Когда отправляетесь во Францию?

    – 10 июня. Прилетаю в Париж – и поездом в Лилль, где по телевизору буду смотреть матч открытия Франция – Румыния.

    – Свое расписание знаете?

    – 12-го в Лилле комментирую матч Германия – Украина. Дальше исходили из географического принципа. От Лилля всего сорок километров до Ланса. Там 16-го работаю на игре Англия – Уэльс. Затем лечу в Бордо на матч Хорватия –Испания. Про плей-офф говорить пока рано.

    – Остаетесь до конца турнира?

    – Да. Финал показывает Первый канал. Надеюсь, буду комментировать, и он станет для меня третьим на чемпионатах Европы.

    – Сколько всего трансляций запланировано на Первом?

    – 14 – как и на «России». Остальные встречи тоже в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

    – По какому принципу они распределялись?

    – Чемпионат Европы расширили до 24 команд, есть, чего уж скрывать, проходные матчи. Поэтому для Первого и «России» групповой этап – как разгон. Зато почти весь плей-офф покажут именно эти каналы. На Eвро-2012 мы транслировали матч открытия, а «Россия» – финал. Теперь поменялись ролями. Такая очередность на больших турнирах соблюдается давно.

    – Комментировать будете один?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 14:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      Димон4ик2000 9 июня 2016, 20:40

      вспомните 2008?? матч с голандией черданцев был суппер, хотелось бы его услышать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 июня 2016, 20:01

      а где Стогниенко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Frutilups 9 июня 2016, 19:28

      Мда. Для начала комментировать бы научился... а потом бы уже чего то хотел и желал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июня 2016, 17:11

      Лучше Гусев,чем Орлов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2016, 16:51

      уберите его вообще из эфира

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 9 июня 2016, 16:09

      надеюсь что он вообще комментировать не будит, хоть кто только не Гусев, разве у человека нет самокритики? разве он сам не видит насколько он убогий и никчемный комментатор??? может человек и хороший, но как комментатор просто ни о чем! бррр

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 9 июня 2016, 16:07

      Надеюсь не Гусев.

      4
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 9 июня 2016, 15:53

      не дай Бог!!!

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 июня 2016, 15:33

      только не гусев

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 14:50

      Надеюсь, НЕ БУДЕШЬ.

      7
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