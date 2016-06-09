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    Нойштедтер: «В Германии российскому футболу внимания уделялось мало»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер не следил за национальной командой до чемпионате Европы 2008 года.

    «Честно говоря, следить за сборной начал только с 2008 года, потому что они очень хорошо сыграли на Евро. Иногда видел «Зенит» и ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы, когда они сильный футбол показывали.

    Помню ли «Спартак» в 1990-е? Нет, это прошло мимо меня. Наверное, я один такой в сборной. Раньше не было интернета, телефонов, где все голы, обзоры можно было смотреть. А в Германии российскому футболу внимания уделялось мало – вот я все и пропустил», – рассказал Нойштедтер.

    Первый матч сборной России на Евро-2016 предстоит провести 11 июня против Англии в Марселе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2016, 10:36

      Да, там есть на что по интереснее смотреть, чем РФНЛ

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