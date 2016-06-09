Нойштедтер: «В Германии российскому футболу внимания уделялось мало»

Да, там есть на что по интереснее смотреть, чем РФНЛ
Защитник сборной России Роман Нойштедтер не следил за национальной командой до чемпионате Европы 2008 года.
«Честно говоря, следить за сборной начал только с 2008 года, потому что они очень хорошо сыграли на Евро. Иногда видел «Зенит» и ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы, когда они сильный футбол показывали.
Помню ли «Спартак» в 1990-е? Нет, это прошло мимо меня. Наверное, я один такой в сборной. Раньше не было интернета, телефонов, где все голы, обзоры можно было смотреть. А в Германии российскому футболу внимания уделялось мало – вот я все и пропустил», – рассказал Нойштедтер.
Первый матч сборной России на Евро-2016 предстоит провести 11 июня против Англии в Марселе.