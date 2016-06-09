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    «Боруссия» опровергла переговоры с «Манчестер Сити» по Обамеянгу

    Пресс-служба дортмундской «Боруссия» опровергла информацию о переговорах с «Манчестер Сити» о переходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Я ничего не могу сказать на этот счет. Мне ничего не известно об этих слухах. Кроме того, мы не намерены комментировать бесчисленные летние слухи», – приводит слова пресс-секретаря немецкого клуба Саша Флигге Deutschen Presse-Agentur.

    Напомним, ранее появилась информация о ведении переговоров с «Манчестер Сити». Обамеянг перешел в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году. На счету футболиста 80 голов в 143 матчах за команду во всех соревнованиях.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 08:05
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