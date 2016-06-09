Первый канал и «Россия» покажут по 14 игр Евро-2016, «Матч ТВ» – все остальные

Комментатор Первого канала Виктор Гусев разъяснил, каким образом будет происходить распределение трансляций матчей чемпионата Европы во Франции между тремя телеканалами.

– Сколько всего трансляций запланировано на Первом?

– 14, как и на «России». Остальные встречи тоже в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

– По какому принципу они распределялись?

– Чемпионат Европы расширили до 24-х команд, есть, чего уж скрывать, проходные матчи. Поэтому для Первого и «России» групповой этап – как разгон. Зато почти весь плей-офф покажут именно эти каналы. На Eвро-2012 мы транслировали матч открытия, а «Россия» – финал. Теперь поменялись ролями. Такая очередность на больших турнирах соблюдается давно.

– Комментировать будете один?

– Да