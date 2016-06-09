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    Первый канал и «Россия» покажут по 14 игр Евро-2016, «Матч ТВ» – все остальные

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев разъяснил, каким образом будет происходить распределение трансляций матчей чемпионата Европы во Франции между тремя телеканалами.

    – Сколько всего трансляций запланировано на Первом?

    – 14, как и на «России». Остальные встречи тоже в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

    – По какому принципу они распределялись?

    – Чемпионат Европы расширили до 24-х команд, есть, чего уж скрывать, проходные матчи. Поэтому для Первого и «России» групповой этап – как разгон. Зато почти весь плей-офф покажут именно эти каналы. На Eвро-2012 мы транслировали матч открытия, а «Россия» – финал. Теперь поменялись ролями. Такая очередность на больших турнирах соблюдается давно.

    – Комментировать будете один?

    – Да

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 01:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июня 2016, 12:20

      – Комментировать будете один?
      – Да
      – А самоотвод?
      – Да ну на

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 9 июня 2016, 06:53

      Первый зачем в футбол лезет? "Пусть говорят" и "давай поженимся" вот его формат.

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 9 июня 2016, 05:24

      Первый без звука буду смотреть .

      1
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 02:11

      Судя по составу и по товарнякам - Гусеву после Евро не поздоровится))Опять обвинят в поражениях и всех смертных грехах))

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