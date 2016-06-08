Ярдошвили назначен на должность главы медштаба «Динамо»

Новым главой медицинского штаба «Динамо» стал экс-врач «Локомотива» и ЦСКА Александр Ярдошвили. На своем посту он сменил Андрея Багдасаряна.

Ярдошвили трудился в стане железнодорожников с 1992-го по 2012-й год. В 2012-м году он перешел в ЦСКА на должность главы медицинского департамента, который покинул в июле 2015-го, сославшись на личные обстоятельства.

Отметим, что Ярдошвили является членом медицинского совета РФС, а также имеет звание заслуженного врача России.