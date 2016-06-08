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    Ярдошвили назначен на должность главы медштаба «Динамо»

    Новым главой медицинского штаба «Динамо» стал экс-врач «Локомотива» и ЦСКА Александр Ярдошвили. На своем посту он сменил Андрея Багдасаряна.

    Ярдошвили трудился в стане железнодорожников с 1992-го по 2012-й год. В 2012-м году он перешел в ЦСКА на должность главы медицинского департамента, который покинул в июле 2015-го, сославшись на личные обстоятельства.

    Отметим, что Ярдошвили является членом медицинского совета РФС, а также имеет звание заслуженного врача России.

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.06.2016 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 июня 2016, 08:41

      Всё сейчас заиграет новыми красками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 23:55

      Какая разница. Мы что теперь, всех глав медштабов ФНЛ будем исследовать? Огласите, пожалуйста, полный список - кто в каком клубе лечит, какие там изменения. Интервью с каждым опубликуйте, биографию, заслуги.

      Я понимаю, что пиарщики Динамо не дремлют и стараются привлечь ну хоть какое-нибудь внимание к коллективу, не желающему проявлять себя в настоящем футболе. Но вы сперва гляньте посещаемость Динамо - для кого все эти статьи? Для полутора человек?

      -1
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