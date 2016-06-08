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    В УЕФА спрогнозировали основной состав сборной России на матчи Евро-2016

    В УЕФА опубликовали свой вариант основных составов всех участников Евро-2016. Как гласит сообщение на официальном сайте организации, в число 11-ти основных игроков сборной России не попал Федор Смолов.

    Стартовый состав сборной России по версии УЕФА выглядит следующим образом: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Глушаков, Иванов/Головин – Самедов, Кокорин, Шатов – Дзюба.

    Источник: УЕФА

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    08.06.2016 11:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +532

      Бан 8 июня 2016, 20:18

      Дзюбу только на замену, если потребуется навал на последней четверти матча.
      Как показывает практика, он совершенно ничего не показывает против сильных защитников, а таковые на Евро все.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 16:21

      ХЗ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 8 июня 2016, 15:42

      Кокорину не место в основе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Zetenberg 8 июня 2016, 15:14

      как мне кажется наилучший вариант Самедов справо, Шатов лево, центр Мамай а на острие Кокорин/Смолов, а опорники Головин и немец,
      Дзюбу не ставить вообще, пусть на бровке англосаксов пугает, больше будет пользы

      6
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Zetenberg 8 июня 2016, 15:23

      ухахаха))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 8 июня 2016, 14:26

      Не пойму упертость Слуцкого с Кокориныи и Дзюбой, считаю атака слева-направо должна быть: Шатов, Мамаев, Самедов, - нап - Смолов. Во-первых, Мамаев/Смолов отличная связка, во-вторых убрать из основы Кокорина, а на замену Дзюбу когда надо выводить. Смолов на фланге - это совсем не то пальто, плюс ни одного свежего напа в запасе в расстановке Слуцкого с 3мя напами в основе!

      6
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      Рейтинг: +520

      Boozman 8 июня 2016, 14:15

      Там и прогнозировать нечего

      0
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      Рейтинг: +60

      gore88 8 июня 2016, 13:43

      Какая же слабая у нас сборная... Даже если сравнивать её со сборными России образцов 2000 (там вообще супер игроки!) года и даже 2008... Кошмар. Выход из группы уже будет супер достижением, по сути, прыжком выше головы.

      2
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 8 июня 2016, 13:33

      4-3-3 Глушаков(опор)-Мамаев-Широков Атака Шатов(Самедов) - Дзюба-Смолов

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 8 июня 2016, 13:16

      А где же Юсуп ?

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 8 июня 2016, 12:37

      На дзюбу будут постоянные навесы... в матче с Англией... где вся лига играет навесами... где все защитники высокие... и головой играют прекрасно... нууу успехов чё ( пошёл ставить на Англию)

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