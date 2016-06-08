В УЕФА спрогнозировали основной состав сборной России на матчи Евро-2016

В УЕФА опубликовали свой вариант основных составов всех участников Евро-2016. Как гласит сообщение на официальном сайте организации, в число 11-ти основных игроков сборной России не попал Федор Смолов.

Стартовый состав сборной России по версии УЕФА выглядит следующим образом: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Глушаков, Иванов/Головин – Самедов, Кокорин, Шатов – Дзюба.