В УЕФА спрогнозировали основной состав сборной России на матчи Евро-2016

Дзюбу только на замену, если потребуется навал на последней четверти матча.
Как показывает практика, он совершенно ничего не показывает против сильных защитников, а таковые на Евро все.
В УЕФА опубликовали свой вариант основных составов всех участников Евро-2016. Как гласит сообщение на официальном сайте организации, в число 11-ти основных игроков сборной России не попал Федор Смолов.
Стартовый состав сборной России по версии УЕФА выглядит следующим образом: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Глушаков, Иванов/Головин – Самедов, Кокорин, Шатов – Дзюба.