Ананко: «Желаю «Спартаку» вернуть былую историю»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Ананко не стал рассказывать о причинах расторжения контракта с красно-белыми. Напомним, что в последнее время он занимал одну из должностей в тренерском штабе клуба.

«Хочу поблагодарить руководство команды за оказанное доверие. Работников клуба и спортивной базы «Тарасовка», администрацию основной команды и футболистов, всех без исключения за совместную работу. А также лучших — болельщиков ФК «Спартак» за преданность клубу. Желаю «Спартаку» вернуть былую историю как можно быстрее», — заявил Ананко.