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    Гончаренко: «Люди в «Кубани» надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе»

    Наставник «Уфы» и бывший главный тренер «Кубани» Виктор Гончаренко рассказал о своем уходе из краснодарского клуба.

    «Я уходил, когда «Кубань» шла на максимально высоком для себя месте. Время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение. Люди надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе. В результате моя отставка стала первым шагом клуба по пути в ФНЛ», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 01:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 июня 2016, 10:50

      нет просто ты им мешал что-то делать, потому и убрали(продавать игры например)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 8 июня 2016, 17:05

      Это точно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2016, 09:06

      если бы это было только в Кубани думаете в Зените или Спартаке люди руководящие командами что то понимают в футболе или тот же Мутко что то понимает в футболе а его опять хотят переизбрать на пост в РФС мало того что он загубил наш спорт в целом теперь еще и футбол сгинет

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Garrincha58 8 июня 2016, 09:08

      Абсолютно согласен. Только у нескольких команд в России руководители разбираются в ситуации.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Pro100Kid 8 июня 2016, 09:35

      Согласен, пример - Галицкий!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Parham 8 июня 2016, 15:37

      И Гинер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 июня 2016, 08:58

      Печально, но так оно и есть... Михайлыч прав...

      4
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 8 июня 2016, 06:54

      Всё по делу сказал.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 8 июня 2016, 01:29

      ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР.

      11
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