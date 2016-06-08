Гончаренко: «Люди в «Кубани» надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе»

Наставник «Уфы» и бывший главный тренер «Кубани» Виктор Гончаренко рассказал о своем уходе из краснодарского клуба.

«Я уходил, когда «Кубань» шла на максимально высоком для себя месте. Время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение. Люди надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе. В результате моя отставка стала первым шагом клуба по пути в ФНЛ», – сказал Гончаренко.