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    Агент Азмуна опроверг информацию об интересе «Бенфики»

    Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Бенфика».

    «Нет-нет, это все слухи. Нужно дождаться исхода переговоров с «Рубином», по итогам которых прояснится судьба Сердара в России. Но сейчас пока ничего не известно», – сказал Хагитали.

    Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину», и контракт Азмуна с казанским клубом рассчитан до лета 2017 года.

    В завершившемся сезоне Азмун сыграл за «Ростов» 24 матча и забил девять голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.06.2016 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июня 2016, 18:26

      ГДЕ БЕРДЫЕВ ?

      0
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      Рейтинг: +92

      Eighty 8 июня 2016, 16:52

      Пусть под началом Бердыева ещё побегает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 июня 2016, 14:54

      агенту азмуна и не стоило утруждаться! любой здравомыслящий человек понимает где азмун, а где Бенфика

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      Рейтинг: +18

      aziz96 8 июня 2016, 00:06

      Агент Азмуна наконец-то прояснил где продолжит карьеру?Что за хуйню вы вк печатаете?Это что админы ебаной свободной прессы,теперь на бомбардире работают?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > aziz96 8 июня 2016, 11:53

      К свободной прессе это никакого отношения не имеет.Это жёлтая пресса)))

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