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    Тавекиио: «Вентура – маэстро футбола»

    Президент Федерации футбола Италия Карло Тавеккио объяснил, почему главным тренером итальянцев был назначен Джампьеро Вентура.

    «Мы заключили двухлетний контракт до чемпионата мира в России. На мой выбор повлияло то, что Вентура – настоящий маэстро футбола.

    Он многих тренеров научил своему инновационному подходу; он подготовил многих игроков, которые затем попали в сборную; у него огромный опыт работы с молодежью; и еще я думаю, что он обладает здоровым чувством верности», – сказал Тавеккио.

    Напомним, Вентура возглавит сборную Италии после чемпионата Европы.

    Источник: Football Italia

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    07.06.2016 20:35
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