Анри, ван Бастен и Роналду попали в сборную чемпионатов Европы всех времен

УЕФА подвел итоги голосования за символическую сборную чемпионатов Европы всех времен.

Сообщается, что в опросе приняли участие более 3,5 миллиона человек, и по итогам голосования состав этой команды выглядит следующим образом:

вратарь: Буффон;

защитники: Мальдини, Беккенбауэр, Пуйоль, Лам;

полузащитники: Иньеста, Пирло, Зидан;

нападающие: Анри, ван Бастен, Роналду.