Анри, ван Бастен и Роналду попали в сборную чемпионатов Европы всех времен

Ну вот Анри тут лишний, на мой взгляд, особенно после того, как на один из Евро (2012 вроде) Франция прошла благодаря голу Анри, подло забитому рукой.
Тот же Платини куда более достойная кандидатура
УЕФА подвел итоги голосования за символическую сборную чемпионатов Европы всех времен.
Сообщается, что в опросе приняли участие более 3,5 миллиона человек, и по итогам голосования состав этой команды выглядит следующим образом:
вратарь: Буффон;
защитники: Мальдини, Беккенбауэр, Пуйоль, Лам;
полузащитники: Иньеста, Пирло, Зидан;
нападающие: Анри, ван Бастен, Роналду.
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— UEFA EURO 2016 (@UEFAEURO) 7 июня 2016 г.