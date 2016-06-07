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    Анри, ван Бастен и Роналду попали в сборную чемпионатов Европы всех времен

    УЕФА подвел итоги голосования за символическую сборную чемпионатов Европы всех времен.

    Сообщается, что в опросе приняли участие более 3,5 миллиона человек, и по итогам голосования состав этой команды выглядит следующим образом:

    вратарь: Буффон;

    защитники: Мальдини, Беккенбауэр, Пуйоль, Лам;

    полузащитники: Иньеста, Пирло, Зидан;

    нападающие: Анри, ван Бастен, Роналду.

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 20:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 июня 2016, 06:59

      Ну вот Анри тут лишний, на мой взгляд, особенно после того, как на один из Евро (2012 вроде) Франция прошла благодаря голу Анри, подло забитому рукой.
      Тот же Платини куда более достойная кандидатура

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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 8 июня 2016, 05:02

      Товарищи, что вы удивляетесь? Общество помнит героев по последним событиям! Проведи опрос в 2009 году, в списке бы Аршавин оказался, Вилья там или Торрес!!! Этот опрос ничего в себе не несет. А хотите что то доказать, составьте свой список!!!
      Яшин-Беккенбауэр, Пуйоль, Ф.Каннаваро-Зидан, Гаттузо, Бекхем, Платини, Пирло-Тьерри Анри, Дель Пьеро. Это для меня лично лучшая сборная Европы.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июня 2016, 00:24

      бред какой-то а не состав, тут основа все современные....

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 7 июня 2016, 22:46

      Справедливо, но можно и поменять несколько позиций

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      Рейтинг: +8

      Perchik96 7 июня 2016, 22:07

      НУ все же голосовали 3,5 миллионов человек!
      А не группа людей с соккера! ;)

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      Рейтинг: +8

      Perchik96 7 июня 2016, 22:07

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +32

      AfterAll14 7 июня 2016, 21:48

      Ну до 2000 года чемпионаты европы же ненастоящие были...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июня 2016, 21:34

      роналдо для меня только один.. бразильский,тот что блистал на чм 2002 .... а другой не имеет морального права с ним общего ... извините меня администрация,пи..р с легендой не сравнится

      -1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 7 июня 2016, 21:20

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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 7 июня 2016, 21:07

      По приколу добавить греков:Загоракиса,Харистеаса,К
      арагуниса...Ну хотя бы одного

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