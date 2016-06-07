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    «Челси» достиг соглашения с Карнейро и принес ей официальные извинения

    «Челси» объявил о том, что с экс-врачом лондонского клуба Евой Карнейро в отношении ее судебного иска было достигнуто соглашение. Кроме того, синие принесли бывшей представительнице медицинского персонала официальные извинения.

    «Наш клуб рад объявить, что с доктором Карнейро достигнуто соглашение в отношении ее судебного иска. Мы сожалеем, что некоторые обстоятельства привели к уходу Карнейро из клуба, и приносим ей свои извинения.

    Официально заявляем, что доктор Карнейро действовала согласно своим обязанностям. Клуб желает ей успехов в дальнейшей карьере.

    Жозе Моуринью также выражает благодарность доктору Карнейро за превосходную работу и желает ей удачи», – говорится в официальном заявлении.

    Напомним, что Карнейро была вынуждена уйти из «Челси» после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, раскритиковавшим действия медицинского штаба во время поединка первого тура минувшего розыгрыша АПЛ против «Суонси» (2:2).

    Источник: ФК «Челси»

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    07.06.2016 18:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 июня 2016, 21:30

      О-О!!! Будет кого , теперь трахать команде!!!! Гляди снова возьмут первенство!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Azik27 7 июня 2016, 19:43

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 7 июня 2016, 19:34

      ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 7 июня 2016, 19:08

      Теперь Челси опять заиграет!

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 7 июня 2016, 19:07

      маур поднасрал Челси порядочно. начиная с игроков заканчивая персоналом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 7 июня 2016, 18:54

      Бабам не место в футболе

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 7 июня 2016, 18:31

      Дело было не в бабине) дело было в тренеришке

      -1
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      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > BlackMurder 7 июня 2016, 19:12

      Тихо,а то тренеришка сейчас 3 раза подряд ЛЧ с МЮ возьмёт ))))

      2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > BarcelonianDestroyer 7 июня 2016, 19:24

      как это подряд ?
      по моему он реал сейчас не тренировал ....

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > BarcelonianDestroyer 7 июня 2016, 19:24

      Но с начало нужно туда попасть!!!

      4
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