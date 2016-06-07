Кандидатура Мутко была единогласно выдвинута ФНЛ на выборы главы РФС

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что министр спорта России и нынешний глава РФС Виталий Мутко был единогласно выдвинут лигой на выборы президента футбольного союза, намеченные на конец сентября.

«Мы избрали делегатов на конференцию РФС, которая состоится 24-го сентября, и выдвинули действующего президента РФС Виталия Мутко кандидатом в президенты РФС.

Когда исполком РФС определил дату конференции, назначил крайний срок подачи заявок – 15-е августа. В таком составе, как сейчас, мы можем не собраться, поэтому решили обсудить этот вопрос сейчас. Против кандидатуры Мутко не был против никто, проголосовали единогласно», – отметил Ефремов.