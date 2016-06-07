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  • Кандидатура Мутко была единогласно выдвинута ФНЛ на выборы главы РФС

Кандидатура Мутко была единогласно выдвинута ФНЛ на выборы главы РФС

7 июня 2016, 17:50
4

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что министр спорта России и нынешний глава РФС Виталий Мутко был единогласно выдвинут лигой на выборы президента футбольного союза, намеченные на конец сентября.

«Мы избрали делегатов на конференцию РФС, которая состоится 24-го сентября, и выдвинули действующего президента РФС Виталия Мутко кандидатом в президенты РФС.

Когда исполком РФС определил дату конференции, назначил крайний срок подачи заявок – 15-е августа. В таком составе, как сейчас, мы можем не собраться, поэтому решили обсудить этот вопрос сейчас. Против кандидатуры Мутко не был против никто, проголосовали единогласно», – отметил Ефремов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Мутко Виталий
Комментарии (4)
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андрей андреев
1465311340
Как Брежнева,все "за". Туда и катимся,только без социальной справедливости и забранными у народа заводами и фабриками.
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Garrincha58
1465318025
зря значит мы будем катиться по наклонной он же ничего не понимает в футболе
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sidul1
1465327215
похоже там команда спетая,кроме бабок все по барабану,мутко губит наш футбол
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Jdkwjx58
1465330657
Гандону этому повезло просто...
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