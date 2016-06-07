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  • ARD намерен доказать, что Мутко скрыл положительную допинг-пробу одного из российских футболистов

ARD намерен доказать, что Мутко скрыл положительную допинг-пробу одного из российских футболистов

7 июня 2016, 15:46
33

Создатели очередного фильма о допинге в российском спорте на телеканале ARD хотят доказать, что министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко причастен к сокрытию фактов об употреблении запрещенных веществ.

В фильме намерены рассказать о препятствии Мутко распространению данных о положительной допинг-пробе одного из футболистов РФПЛ.

Этот фильм станет уже четвертым от ARD в «эпопее» о допинге в России. Напомним, первый фильм появился третьего декабря 2014-го года и повествовала о регулярном употреблении запрещенных препаратов российскими легкоатлетами. Седьмого декабря на канале WDR, принадлежащему холдингу ARD, вышел второй фильм, а шестого марта 2016-го года – третий.

Новое «кино» о применении допинга российскими спортсменами ARD покажет восьмого июня.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (33)
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порт
1465304100
Сначала один фильм, затем второй, потом третий......Им что, там заняться нечем.
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HoHoL 33
1465305029
Потом на эту тему напишут книгу и выпустят компьютерную игру и получиться целая сага
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FanatSerj
1465306738
А в конце Мутко с арбалета в сортире завалят? ))) Вот у людей денег дохуа, всякую хрень снимать.
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трениришко
1465306824
фамилия мутная
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olic29ivica
1465307326
Этих западников победами бы заткнуть, но..... наши футболисты так не думают)
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valike35
1465309543
Виталий Мутко и таинственная проба)
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андрей андреев
1465310650
И что интересно,никто не сказал-" нужно выигрывать честно".( Только не говорите,что все применяют и это заговор против России)
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Fju-2
1465311231
ноу криминалити
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diadushka
1465313596
видимо, интересный фильм будет))) Жаль только в российском прокате его не увидеть, правда глаза режет, не будут же его показывать для всех, а просто скажут, очередная анти-российская пропаганда и все замнут)
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Андрей Владимирович
1465316864
да странно ростов вроде как чампион а в сборную не берут никого
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