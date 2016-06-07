ARD намерен доказать, что Мутко скрыл положительную допинг-пробу одного из российских футболистов

Создатели очередного фильма о допинге в российском спорте на телеканале ARD хотят доказать, что министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко причастен к сокрытию фактов об употреблении запрещенных веществ.

В фильме намерены рассказать о препятствии Мутко распространению данных о положительной допинг-пробе одного из футболистов РФПЛ.

Этот фильм станет уже четвертым от ARD в «эпопее» о допинге в России. Напомним, первый фильм появился третьего декабря 2014-го года и повествовала о регулярном употреблении запрещенных препаратов российскими легкоатлетами. Седьмого декабря на канале WDR, принадлежащему холдингу ARD, вышел второй фильм, а шестого марта 2016-го года – третий.

Новое «кино» о применении допинга российскими спортсменами ARD покажет восьмого июня.