Сборной России уделят повышенное внимание в вопросе допинга во время Евро-2016

Глава отдела УЕФА по медицине и антидопингу Марк Вуйамоз заявил, что сборной России будет находиться под пристальным вниманием в допинговом вопросе во время Евро-2016.

«Мы знаем о проблемах России в допинговом вопросе. В последнее время эта тема постоянно муссируется изданиями по всему миру. Мы всегда на связи с Национальным антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), получаем от них всю нужную нам информацию. Конечно, сборной России будет уделено наше особое внимание.

Мы досконально изучили базу АДАМС (система антидопингового администрирования и менеджмента) по российским игрокам», – сказал Вуйамоз.

Напомним, в конце мая у 10-ти футболистов сборной России допинг-офицерами УЕФА были взяты пробы на наличие запрещенных веществ в организме. Накануне Евро-2016 дважды подобную проверку пройдут все сборные.