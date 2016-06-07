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    Сборной России уделят повышенное внимание в вопросе допинга во время Евро-2016

    Глава отдела УЕФА по медицине и антидопингу Марк Вуйамоз заявил, что сборной России будет находиться под пристальным вниманием в допинговом вопросе во время Евро-2016.

    «Мы знаем о проблемах России в допинговом вопросе. В последнее время эта тема постоянно муссируется изданиями по всему миру. Мы всегда на связи с Национальным антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), получаем от них всю нужную нам информацию. Конечно, сборной России будет уделено наше особое внимание.

    Мы досконально изучили базу АДАМС (система антидопингового администрирования и менеджмента) по российским игрокам», – сказал Вуйамоз.

    Напомним, в конце мая у 10-ти футболистов сборной России допинг-офицерами УЕФА были взяты пробы на наличие запрещенных веществ в организме. Накануне Евро-2016 дважды подобную проверку пройдут все сборные.

    Источник: ТАСС

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    07.06.2016 14:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 июня 2016, 19:13

      Им просто нужна кровь русских, чтобы придумать генное оружие, много крови.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 июня 2016, 17:18

      Пусть на пиво проверят)) Не промахнутся))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 7 июня 2016, 16:08

      !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 7 июня 2016, 16:00

      Это отвратительно, британцы с которыми нам играть, открыто могут клеветать на нас.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2016, 15:29

      Нефиг было на Ростов стучать,теперь всех подозревать будут (и стукачей тоже)

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2016, 15:20

      Да,да, кальянщики, онитакие...

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 15:12

      Пенсионерам без лекарств нельзя.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 15:14

      А также астматикам и ревматикам.

      2
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