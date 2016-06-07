На Украине нашли российский след в возможных терактах на Евро-2016

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о задержании на польской границе гражданина Франции, который планировал 15 терактов во время проведения Евро-2016.

«Нам удалось предупредить серию террористических актов. Объектами подрыва должны были стать: мусульманская мечеть, еврейская синагога, учреждения, которое занимается сборами налогов с граждан Франции, пункты наблюдения за автобанами и много других мест. Планировалось провести 15 терактов.

125 килограммов тротила и 20 РПГшных снарядов – вы понимаете, какие разрушения и какие человеческие жертвы могли принести накануне проведения Евро-2016. Мы не планировали разглашать эту информацию до завершения Евро-2016, но пошла утечка… И мы вынуждены раскрыть подробности, чтобы потом не оправдываться.

В декабре 2015 года нам стало известно, что в Украину прибыл гражданин Франции, который под видом волонтерской деятельности начал налаживать контакты с рядом представителей военных формирований на востоке Украины. Гражданину Франции было передано 5 автоматов Калашникова, больше 5 тысяч снарядов два противотанковых гранатометов, 125 килограмм тротила, 100 детонаторов, 20 балаклав и другие вещи.

Думали, что действует просто террористическая группа. Но на определенном этапе, когда мы получили от него предложение, чтобы этот груз доставили в Европу при содействии гражданина Украины, нас это натолкнуло на включение еще одной версии – российский след. Это может быть подстава российских спецслужб. Я думаю, мои слова не очень понравятся представителям российских спецслужб, но факт остается фактом», – приводит слова Грицака «Украинская правда».