Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На Украине нашли российский след в возможных терактах на Евро-2016

На Украине нашли российский след в возможных терактах на Евро-2016

7 июня 2016, 01:51
62

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о задержании на польской границе гражданина Франции, который планировал 15 терактов во время проведения Евро-2016.

«Нам удалось предупредить серию террористических актов. Объектами подрыва должны были стать: мусульманская мечеть, еврейская синагога, учреждения, которое занимается сборами налогов с граждан Франции, пункты наблюдения за автобанами и много других мест. Планировалось провести 15 терактов.

125 килограммов тротила и 20 РПГшных снарядов – вы понимаете, какие разрушения и какие человеческие жертвы могли принести накануне проведения Евро-2016. Мы не планировали разглашать эту информацию до завершения Евро-2016, но пошла утечка… И мы вынуждены раскрыть подробности, чтобы потом не оправдываться.

В декабре 2015 года нам стало известно, что в Украину прибыл гражданин Франции, который под видом волонтерской деятельности начал налаживать контакты с рядом представителей военных формирований на востоке Украины. Гражданину Франции было передано 5 автоматов Калашникова, больше 5 тысяч снарядов два противотанковых гранатометов, 125 килограмм тротила, 100 детонаторов, 20 балаклав и другие вещи.

Думали, что действует просто террористическая группа. Но на определенном этапе, когда мы получили от него предложение, чтобы этот груз доставили в Европу при содействии гражданина Украины, нас это натолкнуло на включение еще одной версии – российский след. Это может быть подстава российских спецслужб. Я думаю, мои слова не очень понравятся представителям российских спецслужб, но факт остается фактом», – приводит слова Грицака «Украинская правда».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Комментарии (62)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maryashka
1465267785
В Украине главный экспорт это Россия и все что с ней связано. Природных богатств нет, население тупое и ленивое. Единственное на чем хохлы могут поднять ЛаВе это кричать направо и налево о российской агрессии. Европейцы конечно как дети, но любая халява рано или поздно заканчивается.
Ответить
Каратель помойников
1465270219
газета "украинская правда"-звучит уже смешно,не то чтобы подобные публикации.....скорее всего в игил купили какого то хохла,они его поймали,т.к. не поделился с властьимущими,а теперь удобно на Россию свалить,на печенье немного заработать
Ответить
mdu86
1465273597
:))))))) А они этого террориста на границе ещё и с этим арсеналом поймали ("...5 автоматов Калашникова, больше 5 тысяч снарядов..."?! Он как Рэмбо был обмотан всеми снарядами, да ещё и на танке с российским флагом! :))))))) И смех и грех!...
Ответить
Mike Apollo
1465275190
из Франции приехал на Украину француз, а виновата Россия)))
Ответить
Protosser
1465279704
Что ж там за укуренные, "озабоченные Россией" упыри в верхушке.. Как же они рассуждают? "Так.. Гражданин Франции. На польской границе. Содействие гражданина Украины.. НУ ВСЕ! Все сходится - это Россия!"
Ответить
Ubuntu
1465281141
Салоеды во всю пукан рвут, чтобы Россию обинить во всех грехах больные люди
Ответить
vladimir-7
1465281482
Сотрудникам СБУ и Грицаку необходимо после горилки закусывать салом. Вот тогда казаться не будет и подозрения отпадут.
Ответить
grand-igor
1465282242
дебилы
Ответить
sargassov
1465282865
Они всегда находят то, на что приходит разнорядка свыше)
Ответить
Sashka Reshetov
1465283129
Этот Вася вообще понимает сам, что он говорит? Какой тут российский след? Почему же не объяснил дальше? Бедные хохлы... Как вас жалко... Позорище одно...
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+