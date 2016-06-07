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    На Украине нашли российский след в возможных терактах на Евро-2016

    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о задержании на польской границе гражданина Франции, который планировал 15 терактов во время проведения Евро-2016.

    «Нам удалось предупредить серию террористических актов. Объектами подрыва должны были стать: мусульманская мечеть, еврейская синагога, учреждения, которое занимается сборами налогов с граждан Франции, пункты наблюдения за автобанами и много других мест. Планировалось провести 15 терактов.

    125 килограммов тротила и 20 РПГшных снарядов – вы понимаете, какие разрушения и какие человеческие жертвы могли принести накануне проведения Евро-2016. Мы не планировали разглашать эту информацию до завершения Евро-2016, но пошла утечка… И мы вынуждены раскрыть подробности, чтобы потом не оправдываться.

    В декабре 2015 года нам стало известно, что в Украину прибыл гражданин Франции, который под видом волонтерской деятельности начал налаживать контакты с рядом представителей военных формирований на востоке Украины. Гражданину Франции было передано 5 автоматов Калашникова, больше 5 тысяч снарядов два противотанковых гранатометов, 125 килограмм тротила, 100 детонаторов, 20 балаклав и другие вещи.

    Думали, что действует просто террористическая группа. Но на определенном этапе, когда мы получили от него предложение, чтобы этот груз доставили в Европу при содействии гражданина Украины, нас это натолкнуло на включение еще одной версии – российский след. Это может быть подстава российских спецслужб. Я думаю, мои слова не очень понравятся представителям российских спецслужб, но факт остается фактом», – приводит слова Грицака «Украинская правда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2016 01:51
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 8 июня 2016, 21:12

      Даже читать этот бред не хочется...

      0
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      Рейтинг: +14

      spm1973 7 июня 2016, 15:45

      Когда же этот грёбанный филиал Киевской Руси исчезнет с карты...30 миллионов идиотов в одном княжестве-это перебор...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 июня 2016, 12:50

      Я ему полтонны железяк в Москве навалил, говорю лесом иди, а то хохлы поймают, а он дурак через пограничный пост поехал, вот Француз...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 7 июня 2016, 12:38

      Какой же маразм. Им самим уже подобную ахинею нести не стрёмно. Как у нас везде американский след видят, так у них российский

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      89388900185 7 июня 2016, 12:04

      похоже сверху приказали так высказаться

      0
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      Рейтинг: +11

      Жданик 7 июня 2016, 11:30

      В декабре 2015 года нам стало известно, что в Украину прибыл гражданин Франции, который под видом волонтерской деятельности начал налаживать контакты с рядом представителей военных формирований на востоке Украины. Гражданину Франции было передано 5 автоматов Калашникова, больше 5 тысяч снарядов два противотанковых гранатометов, 125 килограмм тротила, 100 детонаторов, 20 балаклав и другие вещи!!!! В Декабре Было известно, что же блять молчали?

      1
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      Рейтинг: +64

      baltica 7 июня 2016, 11:27

      Ебанько!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 июня 2016, 11:19

      Ну ты Василий-ИДИОТ!!!клоуны,переста
      ньте нести чушь!!!

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      Рейтинг: +78

      Federalll 7 июня 2016, 10:33

      Проеб..ли часть своего вооружения в Донбасе, а еще больше своим мудилам в виде самодельных формирований пораздали, еще сами хлебнут не раз от всего этого майданутые на всю голову

      1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 7 июня 2016, 10:05

      Этот Вася вообще понимает сам, что он говорит? Какой тут российский след? Почему же не объяснил дальше?
      Бедные хохлы... Как вас жалко... Позорище одно...

      6
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