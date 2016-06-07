Феллаини стал блондином

Причёску где-то подпалил))))
Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини перекрасил волосы перед Евро-2016. На турнир хавбек «МЮ» отправится в непривычном для себя образе блондина.
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— Marouane Fellaini (@Fellaini) 6 июня 2016 г.
Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини перекрасил волосы перед Евро-2016. На турнир хавбек «МЮ» отправится в непривычном для себя образе блондина.
twit text
— Marouane Fellaini (@Fellaini) 6 июня 2016 г.
хахаха
Одуванчик зацвёл,скорее сдувайте его))
Повернулся бы спиной - один в один соседка снизу, баба Таня.
Пипец чучило
рыжий лобок