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    Феллаини стал блондином

    Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини перекрасил волосы перед Евро-2016. На турнир хавбек «МЮ» отправится в непривычном для себя образе блондина.

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 00:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 7 июня 2016, 18:57

      Причёску где-то подпалил))))

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 7 июня 2016, 17:01

      хахаха

      0
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      Рейтинг: +15

      by_beck 7 июня 2016, 13:08

      идиёт
      продайте его наконец-то в членси в пару к косте

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 7 июня 2016, 09:20

      Феллаини стал п...ром))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 июня 2016, 09:12

      Ирод

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 июня 2016, 08:17

      Одуванчик зацвёл,скорее сдувайте его))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июня 2016, 01:23

      У нас такие шапки у женщин в 90-е были популярны.

      3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 7 июня 2016, 01:08

      Повернулся бы спиной - один в один соседка снизу, баба Таня.

      0
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 7 июня 2016, 00:57

      Пипец чучило

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 июня 2016, 00:09

      рыжий лобок

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