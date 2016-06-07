Феллаини стал блондином

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини перекрасил волосы перед Евро-2016. На турнир хавбек «МЮ» отправится в непривычном для себя образе блондина.

twit text — Marouane Fellaini (@Fellaini) 6 июня 2016 г.