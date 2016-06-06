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    Фотография Варди в форме «Арсенала» оказалась фальшивкой

    Фотография нападающего «Лестера» Джейми Варди, позирующего в форме «Арсенала», оказалась фальшивкой. Люди, которые выложили ее в сеть, отредактировали фото с недавней презентации Гранита Джаки игроком «канониров».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Варди практически согласовал детали контракта с командой Арсена Венгера, а «Лестер» за этот трансфер получит 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 июня 2016, 10:01

      Я думаю и его переход к нам также в итоге окажется фальшивкой. Как по мне - так ничего страшного в этом не будет, не велика шишка

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июня 2016, 23:41

      Эхххх мляя деятели

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