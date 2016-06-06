Фотография Варди в форме «Арсенала» оказалась фальшивкой

Фотография нападающего «Лестера» Джейми Варди, позирующего в форме «Арсенала», оказалась фальшивкой. Люди, которые выложили ее в сеть, отредактировали фото с недавней презентации Гранита Джаки игроком «канониров».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Варди практически согласовал детали контракта с командой Арсена Венгера, а «Лестер» за этот трансфер получит 20 миллионов евро.