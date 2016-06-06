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    Проничев: «Динамо» уладило все вопросы по финансовому фэйр-плей»

    Председатель совета директоров «Динамо» Владимр Проничев сообщил о том, что клуб решил вопросы с финансовым фэйр-плей.

    «Есть комплекс причин, приведших к такому результату (вылету из РФПЛ). Первое: к команде были применены санкции УЕФА по линии финансового фэйр-плей. Второе: мотивации у игроков, которые были очень высокого класса, работать в команде без еврокубков, естественно, не стало. По фэйр-плей мы провели организационные вопросы, встретились с генеральным секретарем УЕФА, который стал уже президентом ФИФА, определились, чтобы снять этот вопрос. 2 июня Сергей Валентинович Сысоев вылетал на переговоры, на сегодняшний день все вопросы решены», – заявил Проничев.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2016 22:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июня 2016, 07:29

      Теперь точно будут жить по средствам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 6 июня 2016, 22:24

      Поздно.

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