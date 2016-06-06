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    «Манчестер Сити» может выкупить контракт Зинченко и отдать его в аренду

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может не перейти в «Манчестер Сити», который проявляет к нему предметный интерес, из-за проблем с разрешением на работу в Англии.

    На данный момент на счету Зинченко три матча в составе сборной Украины, чего недостаточно для получения британской деловой визы.

    «Манчестер Сити» рассматривает вариант, при котором выкупит контракт украинца и отдаст его в аренду в иностранный клуб.

    Напомним, контракт Зинченко с «Уфой» истекает в 2019 году.

    Источник: Daily Mail

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    06.06.2016 20:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 7 июня 2016, 07:09

      Сколько нужно матчей за сборную для деловой визы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 7 июня 2016, 00:42

      футбольный менеджер
      в надежде поднять чутка бобла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 7 июня 2016, 00:22

      Надоели уже эти тухлые темы с Зинченко, такое ощущение, что игрок невероятного потенциала и играет в команде топ уровня, еле ноги унесли от вылета в фнл, сватают уже год в топ клубы апл...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      alexzima 7 июня 2016, 00:17

      забудь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 июня 2016, 00:02

      вот,что называется уткой)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Akms 6 июня 2016, 23:42

      как то не логично

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июня 2016, 22:09

      Может выкупить.....е моё....любой может выкупить...в чем новость то

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      Рейтинг: +90

      Amrdiap 6 июня 2016, 21:33

      Смысл??

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Amrdiap 6 июня 2016, 22:10

      Посидит в аренде, поиграетза сборную, получит визу, цена возрастёт, да и опыта наберётся.Вот и смысл

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