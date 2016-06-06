«Манчестер Сити» может выкупить контракт Зинченко и отдать его в аренду

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может не перейти в «Манчестер Сити», который проявляет к нему предметный интерес, из-за проблем с разрешением на работу в Англии.

На данный момент на счету Зинченко три матча в составе сборной Украины, чего недостаточно для получения британской деловой визы.

«Манчестер Сити» рассматривает вариант, при котором выкупит контракт украинца и отдаст его в аренду в иностранный клуб.

Напомним, контракт Зинченко с «Уфой» истекает в 2019 году.