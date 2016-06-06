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    Гризманн: «Уверен, Симеоне останется»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заверил поклонников мадридского клуба в том, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне останется в команде на следующий сезон.

    «Симеоне не покинет «Атлетико», я с ним разговаривал. Уверен в том, что он останется», – приводит слова Гризманна beIN Sports.

    Ранее появилась информация, что Симеоне может покинуть «Атлетико», если руководство клуба не сможет обеспечить ему нужные трансферы, которые помогут бороться за самые высокие места. 46-летний специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      roskaz 6 июня 2016, 22:00

      Да купите ему Косту, делов то.

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