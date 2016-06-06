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    У ЦСКА нет предложений по Натхо

    Полузащитник Бибрас Натхо продолжает оставаться игроком ЦСКА. Об этом рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

    «Первый раз такое слышу. От других клубов мы также не получали никаких предложений по Натхо. Да и мы не стремимся всеми правдами и неправдами его куда-то продать», – заявил Бабаев.

    Ранее появилась информация, что «Хапоэль» сделал предложение по переходу 28-летнего футболиста. Действующий контракт Натхо с ЦСКА рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    06.06.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 7 июня 2016, 12:49

      Бибрас Натхо наш футболист! Удачи ему в ЦСКА!

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