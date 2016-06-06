Мини-футбол. Сильнейшего в паре «Динамо» – «Газпром» определит пятый матч

«Газпром-ЮГРА» смог переломить ход финальной серии матчей российской Суперлиги, выиграв оба домашних матча у подмосковного «Динамо».

Решающей для команд станет пятая встреча, которая состоится 9 июня в Щелково.

Чемпионат России. Суперлига. Финал

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 16. 2:0 – Шаяхметов, 43.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) –3:3 (2:1, 1:2), по пенальти 4:3

Голы: 1:0 – Эдер Лима, 9. 1:1 – Ари, 12. 2:1 – Шаяхметов, 20. 3:1 – Шаяхметов, 31. 3:2 – Бурков, 36. 3:3 – Нандо, 40.

Счет в серии – 2:2