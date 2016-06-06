Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мини-футбол. Сильнейшего в паре «Динамо» – «Газпром» определит пятый матч

    «Газпром-ЮГРА» смог переломить ход финальной серии матчей российской Суперлиги, выиграв оба домашних матча у подмосковного «Динамо».

    Решающей для команд станет пятая встреча, которая состоится 9 июня в Щелково.

    Чемпионат России. Суперлига. Финал

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лысков, 16. 2:0 – Шаяхметов, 43.

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) –3:3 (2:1, 1:2), по пенальти 4:3

    Голы: 1:0 – Эдер Лима, 9. 1:1 – Ари, 12. 2:1 – Шаяхметов, 20. 3:1 – Шаяхметов, 31. 3:2 – Бурков, 36. 3:3 – Нандо, 40.

    Счет в серии – 2:2

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11