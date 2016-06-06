Россия провела первую тренировку во Франции

Сегодня во Франции состоялась первая тренировка сборной России. Перед ее началом мэр Круасси-сюр-Сена поприветствовал команду, подарив две бутылки элитного вина. Немногочисленные зрители, которых собралось не более 100 человек, приветствовали каждого игрока аплодисментами при появлении на поле. После разминки футболисты провели двустороннюю игру.

Стартовый матч на Евро-2016 сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.