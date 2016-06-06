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    Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим в сезоне

    Лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2015/16 по версии болельщиков признан полузащитник Квинси Промес. Эта победа стала второй подряд для голландца. Для голландца это вторая победа кряду. В сезоне-2011/12 лучшим стал Андрей Дикань, в сезоне-2012/13 – Дмитрий Комбаров, а в сезоне-2013/14 – Денис Глушаков.

    Второе место по итогам голосования занял защитник Сальваторе Боккетти. Третьим стал вратарь Артем Ребров.

    В прошедшем сезоне Промес провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Фратрия

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    06.06.2016 13:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 6 июня 2016, 15:28

      Ну прям нежданчик.

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