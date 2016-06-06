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    Китайские инвесторы потратили на приобретение 70% акций «Интера» 270 миллионов

    Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с китайской компанией «Suning Commerce Group». Сообщается, что компания приобрела 70% акций клуба, заплатив за это 270 миллионов евро. Отметим, что еще 30% акций останутся во владении нынешнего президента черно-синих Эрика Тохира.

    В нынешнем сезоне «Интер» занял в турнирной таблице чемпионата Италии четвертое место и в следующем сыграет в Лиге Европы, где начнет борьбу с группового этапа.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    06.06.2016 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2016, 12:08

      Относительно не дорого... Учитывая команду, брэнд, инфраструктуру. Конечно, если нет долгов...

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