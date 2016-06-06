Китайские инвесторы потратили на приобретение 70% акций «Интера» 270 миллионов

Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с китайской компанией «Suning Commerce Group». Сообщается, что компания приобрела 70% акций клуба, заплатив за это 270 миллионов евро. Отметим, что еще 30% акций останутся во владении нынешнего президента черно-синих Эрика Тохира.

В нынешнем сезоне «Интер» занял в турнирной таблице чемпионата Италии четвертое место и в следующем сыграет в Лиге Европы, где начнет борьбу с группового этапа.